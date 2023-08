I siti culturali sommersi | un’idea per una vacanza originale | oltre 1000 quelli visitabili

(Di venerdì 4 agosto 2023) Isono molti, sia in Italia che all’estero. Situati a profondità diverse in mari, laghi e fiumi offrono un’occasione unica per conoscere un patrimonio che va dai tempi più antichi sino alla seconda guerra mondiale. I: cosa sono Si tratta di aree sommerse di grande valenza culturale, che si trovano sia in Italia che all’estero. L’Italia ha una vasta estensione di territorio costiero, e non è un caso che qui isiano davvero molti. Ma si trovano anche in aree sommerse di laghi e fiumi. Imappati sono circa 1200, ma si ritiene che siano molti di più. La Soprintendenza Nazionale per il ...

"Tutti gli edifici e i luoghi legati ai Florio ma anche gli altridi interesse storico e ... il nostro territorio, le ricchezze storico,e architettoniche delle Egadi ma anche per ...Sempre più utenti si rivolgono poi all'Infopoint di Piazza XX Settembre per avere informazioni suie sugli eventi in città : 'Musei, mostre, chiese, il campanile, gli itinerari ...... le spiagge e istorici del Paese. Lo confermano i dati forniti dal Centro Studi Enti Locali ... Per garantire un futuro sostenibile per le nostre risorse naturali e, è cruciale cercare ...

Fake: l'Esercito Russo “Non Ha Mai Attaccato” Chiese e Siti Culturali StopFake Italia

Un malore improvviso e un’operazione hanno costretto il maestro Riccardo Chailly a saltare i concerti d’inaugurazione del festival di Lucerna ...ASCOLI PICENO - Ottavo appuntamento dell’estate, lunedì 7 agosto, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, promossa per il sesto anno ...