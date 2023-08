I Leoni di Sicilia su Disney+ dal 25 ottobre

(Di venerdì 4 agosto 2023) IdiDebutterà con i primi quattro episodi il 25sula nuova serie originale italiana Idi, tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Stefania Auci. I restanti quattro episodi saranno invece disponibili dal 1° novembre. Con la regia di Paolo Genovese, scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, la serie, ambientata nei turbolenti anni che precedono l’Unità d’Italia, racconta le intricate vicende della famiglia Florio, originaria della Calabria e desiderosa di riscatto. I fratelli Paolo e Ignazio approdano indove, dedicandosi al commercio in svariati settori, divengono i più influenti dell’isola. Il racconto prosegue con le generazioni successive, in particolar modo con Vincenzo, figlio di Paolo, la cui vita ...

