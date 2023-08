I guerrieri della notte | Lin-Manuel Miranda realizzerà un musical basato sul cult di Walter Hill

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il noto attore e cantautore Lin-un altrodopo il successo globale di Hamilton: adatterà per il teatro I(The Warriors),del 1979. Uscito al cinema nel 1979 I(The Warriors) è diventato un vero e proprionel corso degli anni, segnando generazioni intere. Il capolavoro ditornerà adesso in auge, ma in un formato ben diverso: diventerà unper il teatro, realizzato dal noto attore e cantautore Lin-. L'indiscrezione è stata riportata dal New York Post secondo cui si tratterà del primo, ...

Uscito al cinema nel 1979 Inotte (The Warriors) è diventato un vero e proprio cult nel corso degli anni, segnando generazioni intere. Il capolavoro di Walter Hill tornerà adesso in auge, ma in un formato ben ...notte (The Warriors) il romanzo del 1965 di Sol Yurick diventerà un musical teatrale adattato da Lin - Manuel Miranda (Hamilton). A dare la notizia in esclusiva è il tabloid......amati dei romanzi di investigazione italiani che si leggono oggi (l'avvocato, il Maresciallo Fenoglio, Penelope Spada), ma anche un efficace saggista attento al mondo delle parole e...

I guerrieri della notte: il romanzo diventerà un musical di Broadway ... BadTaste.it Cinema

Il noto attore e cantautore Lin-Manuel Miranda realizzerà un altro musical dopo il successo globale di Hamilton: adatterà per il teatro I guerrieri della notte (The Warriors), cult del 1979.Nel 1999, un passante in Inghilterra ha scoperto un antico sito funerario risalente a oltre 2000 anni fa. Questa scoperta ha suscitato un grande interrogativo t ...