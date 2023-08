I consumi degli italiani in caduta libera

(Di venerdì 4 agosto 2023) A sentire le dichiarazioni di Giorgia Meloni, grazie al suo governo l’Italia ha davanti a sé una vigorosa crescita economica al punto che qualcuno si è spinto a definirla “un nuovo miracolo economico”. Peccato che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Già perché la realtà dei fatti è molto meno rosea di quanto ci voglia far credere l’esecutivo visto che aumentano quotidianamente i campanelli di allarme. Dopo quelli della Banca d’Italia, del Fondo monetario e perfino di Confindustria, ieri si è aggiunto quello dell’Istat che ha messo nero su bianco la preoccupante frenata sui. Spendiamo di più per comprare sempre meno. . L’Istat smonta le balle delle destre. Il dato dell’Istituto nazionale di statistica fa riferimento al mese di giugno e mostra oltre ogni ragionevole dubbio che gli, strozzati dall’inflazione che gonfia i prezzi a ...

L’INVERNO DEI CONSUMI NELL’ESTATE ITALIANA GLI STATI GENERALI

