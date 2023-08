Hot weekend | trucchi perché l’afa non uccida il desiderio

Leggi su amica

(Di venerdì 4 agosto 2023) Pexels – Cottonbro Studio La combo sesso e caldo può essere davvero più intensa di uno sport estremo. Lo sapeva bene anche la giovanissima Luisa Ranieri dello spot tormentone dell’estate 2002: “Antò, fa caldo!“. Anche la scienza conferma che sesso e caldo sono inversamente proporzionali. Uno studio statunitense pubblicato sulla rivista Demography ha dimostrato che dopo ogni periodo di grande calore, con temperature medie giornaliere superiori ai 27 gradi, segue sempre un crollo dei tassi di natalità negli 8-10 mesi successivi. Sesso e caldo: i rischi delle temperature troppo elevate Il sesso è già di per sé un’attività bollente. La colonnina di mercurio in picchiata, quindi, diventa controproducente. Le temperature elevatissime come quelle registrate in questi giorni in tutta Italia, con picchi di oltre quaranta gradi in moltissime città, sono nemiche della salute ma anche delle ...