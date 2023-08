(Di venerdì 4 agosto 2023) Molto meglio un dominio netto e "sereno" come in questo 2023, piuttosto che una battaglia lunga e burrascosa come quella del. Lo dice Christian, team principal della Red Bull , che ...

F1 2023: il calendario Bravo Max, brava la squadra In un incontro con i media,non ha nascosto come sia molto più accomodante l'attuale situazione di superiorità piuttosto che una lotta senza ...La pioggia l'unicodi Verstappen Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Belgio senza particolari affanni ... Il team principal Christianha commentato così l'episodio: 'Verstappen ...... alle spalle solo del suo grande: Toto Wolff. Cruciale, secondo, è stata la sua capacità di modificare un certo tipo di atteggiamento che regnava nello stabilimento di Milton Keynes ...

Horner: "Avversario più forte No, grazie: mi sto ancora riprendendo dal 2021" Autosprint.it

Il team principal della Red Bull, lanciato verso un altro titolo con Verstappen, ammette che una situazione come quella del 2023 sia molto migliore di una lotta durissima come quella del 2021 ...Mentre prova disperatamente a capire come battere la Red Bull in previsione del 2024, Toto Wolff non sminuisce il lavoro fatto dagli avversari, dal team di Chris Horner e del campione del mondo Max Ve ...