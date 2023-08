Heidi Klum sirenetta a Capri per l’anniversario con Tom Kaulitz

(Di venerdì 4 agosto 2023) In pochi ci avrebbero scommesso, e invece quattro anni dopo il fatidico ‘sì’e Tomsono ancora insieme. In barba a quanti storcevano il naso per la differenza d’età che li separa, i due piccioncini si sono concessi una fuga romantica per celebraredi matrimonio in grande stile. E quale migliore cornice potevano scegliere, se noncon i suoi Faraglioni?die Tom Culla del romanticismo e meta dal fascino indiscutibile, l’Italia è sempre in cima alle preferenze delle star di tutto il mondo quando si tratta di celebrare il loro amore. Non sono da menoe Tom, che si sono affidati alla magia senza tempo die delle sue ...

Ospite dell'hotel Villa Marina, è stata anche a Ravello dove ha cenato da Caruso, A Belmond Hotel Con tanto di Gioconda stampata sul vestito firmato Jean Paul Gaultier,(insieme al ...Da variare nelle proporzioni e nelle tonalità di colore ispirandosi agli outfit recenti di Kendall Jenner,e Alessandra Ambrosio. Tre specialiste imbattibili dello stile da vacanza easy ma ...In un'occasione i Faraglioni sono stati anche lo sfondo per una reunion di famiglia allargata : oltre alla conduttrice, a Nathan Falco e all'imprenditore c'erano anche, sua ex compagna, ...

La top model tedesca Heidi Klum a Capri con il marito Tom Kaulitz ... Positanonews

