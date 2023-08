Heartstopper 2 manda in frantumi la visione quasi utopistica del crescere queer che aveva seguito finora | ma non è un male

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Per un periodointerminabile, poteva sembrare che le uniche storie possibili con al centro delle figurefossero affunestate da traumi e morte. Omofobia, disconoscimento dei membri gay delle famiglie, omicidi, tragedie: queste le trame trite e ritrite alle quali i personaggisembravano condannati all'interno della narrazione mainstream (tanto che molta gente ha stilato delle liste piene di personaggivisti in tv e presto morti sullo schermo). Dov'era il luogo in cui la gioventùpoteva trovare trovare gioia, attenzione e un lieto fine all'interno della narrativa? A un certo punto, cose come queste sembravano precluse ai personaggi, ma poi il panorama delle narrazioni LGBTQ+ sullo schermo ha iniziato a evolversi.-tanto la ...