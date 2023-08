Harry Styles ritratto da David Hockney | l’opera in mostra alla National Portrait Gallery

(Di venerdì 4 agosto 2023) Sono oltre trenta i nuovi ritratti diche saranno in, per la prima volta,di Londra in occasione della sua riapertura il prossimo 2 novembre. L’esposizione annunciata è l’aggiornamento del precedente allestimento interrotto a causa della pandemia e includerà esempi dei ritratti più recenti di. I nuovi dipinti saranno, dunque, esposti accanto ai ritratti originariamente presenti nelle sale come parte della presentazione del 2020. E tra le opere spicca un ineditodi, piccola perla inaspettata di: Drawing from Life. Dipinto, come tutte le altre tele, nello studio dellartista ...

Nel racconto "David Hockney: Drawing from Life", infatti, sarà incluso anche il ritratto del famoso cantautore, realizzato dal grande artista nel corso di una serie di sessioni di posa

C'è anche un nuovo ritratto di Harry Styles tra le opere di David Hockney in mostra alla National Portrait Gallery di Londra. Biglietti in vendita.