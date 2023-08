(Di venerdì 4 agosto 2023) In corso accertamenti L'incidente è avvenuto davanti al fiordo di Furore, in Costieratana. Il motoscafo sul quale viaggiavano Adrienne Vaughan, il marito e i figli di 14 e 11 anni, era pilotato ...

La presidente del Bloomsbury USA (la sussidiaria americana della casa londinese che edita i romanzi di) insieme con la sua famiglia, il marito Mike White e i loro due figli, una bambina ...Leggi Anche, venduta a 12mila euro la prima edizione de 'La pietra filosofale' Erano stati al Colosseo Da quanto accertato, Adrienne Vaughan era arrivata in Italia insieme al marito Mike ...La presidente del Bloomsbury Usa (la sussidiaria americana della casa londinese che edita i romanzi di) insieme con la sua famiglia, il marito Mike White e i loro due figli, una bambina ...

Harry Potter, la presidente della casa editrice morta in uno scontro in mare ad Amalfi TGCOM

La donna, 44 anni, sarebbe finita tra le eliche del motore ed è deceduta in ospedale. Lo skipper è risultato positivo ai test tossicologici ...Adrienne Vaughan, 45 anni, era in vacanza in Italia con il marito e i due figli. Ancora sconosciute le cause dell'incidente ...