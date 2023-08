(Di venerdì 4 agosto 2023)– “È con profondo dolore che la comunità die la regione apprendono la scomparsa di, figura poliedrica e di spicco nella politica locale e regionale, nonché rispettato avvocato e imprenditore., candidato sindaco die coordinatore provinciale dell’UDC, hato un’impronta significativa nella vita pubblica e nella crescita economica della zona”. Lo scrivono in una nota gli amici più stretti . “La notizia della sua prematura morte giunge inaspettata e lacera il cuore di coloro che lo hanno conosciuto, lavorato con lui e apprezzato la sua dedizione e passione per la comunità. La sua figura, carismatica e altruista, ha segnato un punto di riferimento per molti cittadini e imprenditori locali. In ...

Poi sono stato trasferito a, dove ho proseguito come istruttore con alianti e con un ... per la salute, per la famiglia o altro, la Forza Armata non timai solo'. L'Aeronautica propone ...Radio 2 Happy Familyvia Asiago per diventare Radio 2 Happy Sanremo , con Ema Stokholma e i Gemelli diin diretta dal glass box da mezzogiorno. Alle 13:45 spazio a Tommaso Labate, ...Quanto si sta consumando fuori dalle aule di tribunale, udienza dopo udienza,emergere i tratti di un rapporto teso, difficile, sofferto tra gli ex coniugi Caucci. ...di alcune cave a...

Guidonia, ci lascia Michele Pagano un viaggiatore di idee Il Faro online

Era fermo con l’auto lungo la statale 38 all’altezza di Berbenno. Una pattuglia di carabinieri di passaggio si è fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto ma l’uomo ha… Leggi ...Cinque morti tra il maltempo nel Nord e i roghi nel Sud. Una 16enne uccisa da un albero in un campo scout nel Bresciano. Tre persone vittime delle fiamme nei roghi a Palermo e in Sicilia, una nel Regg ...