(Di venerdì 4 agosto 2023) Dai concerti con Fausto Leali, Gemelli Diversi, Mobrici e Davide Van De Sfroos ad «Ardesio DiVino», dalle proposte per i bambiniitinerari per scoprire le bellezze fuori casa, ecco le nostre proposte per questo fine settimana

... i poliziotti la polizia stradale fornirà consigli sullasicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale. Il personale di Aspi e Anpas offrirannoutenti in ...Altro che pagare il taxiubriaconi perché si vogliono evitare gli incidenti del sabato sera. Si prenda l'esempio, invece, dei paesi sera dove non sise si è ecceduto con gli alcolici. Non ...La politica dovrebbe essereed ispirazione per la macchina amministrativa, mentre sembra che ... Basti pensare alla convocazione del Consiglio comunale del 31 luglio, avvenuta in barba...

Guida agli eventi del weekend (04 – 06 agosto) L'Eco di Bergamo

Jeep Compass 4xe è il modello più venduto nel segmento C-SUV tra i veicoli full electric e Plug-In Hybrid nel 2023, con una quota che sfiora il 15%. Lo abbiamo provato anche noi per capire quali sono ...Traffico, al via il primo esodo per le vacanze di agosto. Nel weekend che si apre oggi si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località ...