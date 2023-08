Guerra Ucraina | attacco di droni marini nel porto russo di Novorossiysk

"Se queste consegne accelereranno, accelererà anche il corso della". L'quindi ribalta la questione accusando gli amici della Nato di essere loro troppo pigri nel regalare armamenti. ...... Biden incontra Meloni: "Relazioni Usa - Italia forti" Nella settimana appena trascorsa Joe Biden ha incontrato Giorgia Meloni alla Casa Bianca: i due leader hanno parlato dellain, ...... "Dall'inizio dellaMosca ha lanciato 1961 droni Shahed" " Dall'inizio dellala Russia ha già lanciato almeno 1.961 shahed (droni di fabbricazione iraniana ndr) contro l', un ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca: “Respinti attacchi ucraini con droni alla base navale di Novorossiysk ... la Repubblica

«All'inizio di oggi, le forze armate dell' Ucraina hanno lanciato due imbarcazioni senza equipaggio per attaccare la base navale di Novorossijsk. In risposta all'attacco, le navi da guerra russe hanno ...Giorno di guerra 527: esplosioni in Crimea, nella regione di Feodosia. Bombe, ronzii simili a quelli di droni, il rumore delle ambulanze per le strade. La difesa antiaerea russa che abbatte tutti i be ...