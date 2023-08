Guerra in tribunale | Arianna Meloni querela | al Fatto perdono la testa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) La battaglia sulla "vignetta incriminata" non è finita:, sorella del premier Giorgia, infatti hato Mario Natangelo, disegnatore delQuotidiano, per l'ormai celebre "interpretazione" sulla sostituzione etnica. Nella vignetta in questione si vedeva, moglie di Francesco Lollobrigida, a letto con un altro uomo di colore. Per la vignetta, Natangelo è stato sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ordine dei giornalisti, procedimento poi archiviato. Ora l'ultimo capitolo: ladi, che non ci sta a veder usata la sua immagine in quel modo, anche in considerazione delche, a differenza del presidente del Consiglio, non ha ruolo di rilievo pubblico. La ...