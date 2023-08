Guerra di nervi e di droni

Roberto Saviano, il cui programma sulla mafia registrato per la Rai è stato annullato "Dopo quasi quarant'anni da manager inon possono che essere saldi" ha detto l'ad, che ha poi toccato temi ......parli di Juventus come destinazione di un proprio giocatore o ex si arriva spesso a questa... Ma se in casa nerazzurra isono a mille solo per il possibile vestiario bianconero che potrebbe ...Insomma una battaglia legale, unadi. - foto LivePhotoSport - . ari/red 03 - Ago - 23 11:43 . 3 agosto 2023

Mercato – Guerra di nervi tra il Bologna e gli agenti di Van Hooijdonk Tuttobolognaweb

Roberto Sergio, da pochi mesi amministratore delegato della Rai, in un'intervista rilasciata a il Giornale ha parlato di Saviano e di Giletti ...Ogni giorno decine di pazienti da visitare in ambulatorio, poi centinaia di Whatsapp ed email da gestire: i camini bianchi e lo stress che non cessa ...