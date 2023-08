Gravissimo lutto in famiglia per Giuseppe Conte | l’addio più triste per l’ex premier

(Di venerdì 4 agosto 2023) Una bruttissima notizia ha coinvoltopresidente del Consiglio ha avuto unmolto grave e ora è chiuso nel suo silenzio. L’annuncio è arrivato direttamente dall’Aula della Camera, infatti a dire tutto è stato il presidente di turno, Giorgio Mulè. Subito dopo sono iniziati ad arrivare i primi commenti, a partire dallaGiorgia Meloni, che ha affidato a Twitter-X il suo pensiero di vicinanza nei confronti del leader del Movimento Cinque Stelle. Una perdita immane per, unnon facile da elaborare in breve tempo, che gli ha improvvisamente stravolto negativamente l’estate 2023. Nelle prossime ore saranno sicuramente fornite maggiori informazioni per quanto concerne le cause del decesso di questa ...

per Romano Prodi dopo la morte della mogliedopo un incidente in Sicilia, è morta Arianna Ceccatelli, 36 anni, nota estetista con negozio a Greve in Chianti. Ferito gravemente il marito Salvatore Davide Barbagallo, 41 anni. L'...Un nuovoper Romano Prodi, che poco più di un mese fa ha perso la moglie Flavia Franzoni. Non 'è certo un periodo facile per l'ex premier che ha dovuto fare i conti nello spazio di poche ...

Romano Prodi, gravissimo lutto: morto il fratello Vittorio Liberoquotidiano.it

Gravissimo lutto per l'ex Premier italiano Giuseppe Conte, oggi è morto all'età di 93 anni il suo papà: era stato anche lui un politico in Puglia.Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Esprimiamo le più sentite condoglianze a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e ai suoi familiari giunga il nostro più profondo cordoglio”. Lo dichiara ...