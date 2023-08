...futuro per ladopo il ricorso bocciato dal Tar Il club avrà la possibilità di ricorrere all'articolo 52 comma 10, lo valuteremo insieme con la Lega Dilettanti". Parola di Gabriele, ...... se ne parlerà domani in una complicata discussione nel Consiglio federale con relazione ad hoc di. La posizione dellaera parsa la più complicata perché, oltre a non aver rispettato ...Lecco eO Brescia, Perugia o Spal (ma anche Benevento), che sono in attesa di capire se e ...parlerà domani in una complicata discussione nel Consiglio federale con relazione ad hoc di...

Gravina 'Reggina La città potrebbe ripartire dai dilettanti' Agenzia ANSA

"Quale futuro per la Reggina dopo il ricorso bocciato dal Tar Il club avrà la possibilità di ricorrere all'articolo 52 comma 10, lo valuteremo insieme con la Lega Dilettanti". (ANSA) ...Da una parte il signor Saladini intende proseguire la sua battaglia legale contro la bocciatura della domanda di iscrizione alla serie B, dall'altra il sindaco Brunetti (ricordiamo, ad ...