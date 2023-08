Gravina | «Nuova fase del Club Italia | si tratta di un’evoluzione Mancini…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato delle novità del nuovo, con Roberto Mancini al centro del progetto Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato delle novità del nuovo, con Roberto Mancini al centro del progetto. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Unadel, sidie non di una rivoluzione perché ripartiamo con idee nuove, ma anche da alcuni punti fermi del nostro progetto tecnico. Ilè una realtà di successo, lo dicono i numeri dal 2018 ad oggi, ma per rimanere al vertice e addirittura migliorare è necessario cambiare, per esplorare nuovi ...