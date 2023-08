Grave lutto per Giuseppe Conte | è morto il padre | cosa si è scoperto sulla sua salute

Leggi su tvzap

(Di venerdì 4 agosto 2023)per l’ex premier italiano. Ildi, Nicola, ènella mattinata di oggi, venerdì 4 agosto 2023, all’età di 93 anni. Era stato segretario comunale di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove il leader del Movimento 5 Stelle viveva insieme alla famiglia, prima della carriera politica. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Scontro tra barche in Italia si trasforma in tragedia: muore davanti al marito e ai figli Leggi anche: Scossa di terremoto in Italia, epicentro e magnitudo: ultimissimein, èil: aveva 93 anni Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, ha annunciato la notizia della morte di Nicola ...