Gpa reato universale | presidi negli ospedali | ecco come si svuota la legge 194

(Di venerdì 4 agosto 2023) In contrasto con la risoluzione europea per inserire l’aborto nella Carta dei diritti fondamentali in Europa, osteggiata da Fratelli d’Italia e i suoi amici di estrema destra, in Italia, a Torino, Forza Italia festeggia e supporta il provvedimento che permette agli antiabortisti di attivare uno “sportello di ascolto”, eufemisticamente parlando, nell’Ospedale Sant’Anna. Tale sportello, secondo chi sta a destra, varrebbe per far rispettare “il diritto a non abortire” per le donne,se ci fosse qualcuno che imponesse alle donne tale scelta. In realtà è vero il contrario, perché gli antiabortisti, con le preghiere prima fuori dagli, poi presso i consultori, ora perfino dentro gli, avanzano fanaticamente per imporre la crociata antiabortista a tutte le donne. Da sempre gli antiabortisti tentano di indurre sensi di ...