Gmg Il Papa tra gli anziani e i bimbi della periferia di Lisbona | “L’amore concreto sporca le mani”

(Di venerdì 4 agosto 2023)– Non esisteastratto. Esiste solo “”, quello “chele”. Lo affermaFrancesco, che questa mattina, nel suo terzo giorno di Viaggio Apostolico aper la Giornata MondialeGioventù, dopo aver confessato alcuni ragazzi nel Campo del Perdono, lascia il centro cittadino per recarsi al Centro Social Paroquial São Vicente de Paulo, situato nel cuore del quartiere periferico e problematico di Serafina, vicino al Bairro Liberdade, nella freguesia di Campolide, per incontrare i rappresentanti di alcuni centri di assistenza e di carità. Una tappa obbligatoria, nel contestoGmg, come spiega il Pontefice, poiché qui “s continua a generare vita”. Il Centro, infatti, ...