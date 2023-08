Gloria Gaynor | chi è la cantante di I Will Survive e il marito Linwood Simom | “Felice che è finita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 agosto 2023) Grazie all’omonimo album del 1975,dà un forte impulso nella metà degli anni Settanta alla nascente disco music, precorrendo di un paio d’anni l’exploit del 1977. Ma è il 1978 l’anno che la consacra a star internazionale e a icona immortale.pubblica infatti l’album Love Tracks, anticipato da una canzone leggendaria: I. Con questo brano, che trattava la fine di una relazione d’amore in cui la donna ‘urla in faccia’ all’ex che non ha bisogno di lui per vivere,diventa una paladina dell’emancipazione femminile. Come molte altre icone della disco music, ancheha subito però il declino del genere. Già negli anni Ottanta la sua carriera subisce un vero e proprio tracollo, con pochi episodi fortunati da ricordare, come I Am ...