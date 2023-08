Gli altri esempi di longevità da Popovich a Belichick. E pure Velasco è tornato

(Di venerdì 4 agosto 2023) In inglese si dice "Old but gold", che è come dire "anziano è bello", anche se a rotolare non è un pallone da calcio. Dagli Stati Uniti all'Italia, dal basket al volley, è una riscossa continua di ...

Non soltanto perché fa il professore, ma perché Giuseppe ha tantiincarichi che avrebbe ...avevano promesso di fare il ministro della Pubblica Amministrazione , andava bene per lui". Le ...Meritati, diconoanalisti, a proposito di un coach che ha vinto tanto (cinque titoli tra il ... Passione volley Altro sport,record, altre leggende della panchina. Julio Velasco, 71 anni, ...La seconda riguarda proprioelementi che si prendono in considerazione per il calcolo : le ... ma non contano quelli eventualmente percepiti daglicomponenti della famiglia . Così come non ...

Kamada e gli altri, tutti i giapponesi della storia Serie A Sport Mediaset

Secondo la procura campana della Corte dei Conti, la decisione della Regione di adottare un attestato digitale di vaccinazione, risalente al febbraio 2021, si è rivelata una "spesa inutile per le fina ...La commedia sentimentale ha per protagonisti il principe Henry di Inghilterra e Alex, figlio della presidente degli Stati Uniti ...