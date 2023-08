Giuseppe Cruciani conteso da Grande Fratello e Ballando con le stelle | parla lui e svela come stanno davvero le cose

(Di venerdì 4 agosto 2023) Prima ancora che venisse ufficializzata Cesara Buonamici, si erato diuno dei opinionisti della prossima edizione del. Il conduttore de La Zanzara veniva datouno dei probabili opinionisti del reality show di Alfonso Signorini accanto a Paola Barale. Data per certa la giornalista del Tg 5unica opinionista in un’edizione che segnerà un ritorno alle origini, quando alla guida delc’erano Daria Bignardi e Marco Liorni, si era poi fatto il nome dicon le. Intervistato dai colleghi di TvBlog, il giornalista e speaker radiofonico ha spiegato...

Non mancheranno i più grandi nomi della narrativa, con Diego De Silva, Carlo Vecce, Enrico Galiano, Gabriella Genisi e Stefania Auci, l'incursione irriverente di, il racconto ...Estratto dell'articolo di Massimo Falcioni per www.tvblog.itUn unico grande amore di nome radio, dove da oltre tre lustri conduce, modella e trasforma La Zanzara, programma che ormai lo identifica in tutto e per tutto. ...Il secondo appuntamento, 'Gli italiani visti dal buco della serratura' ospita, giornalista Radio24, Lorenzo Pregliasco, founder YouTrend, autore de Il Paese che siamo (Mondadori) e ...

Giuseppe Cruciani a TvBlog: “Ballando con le stelle e Grande Fratello Ipotesi mai esistite. Vergognosa la cacciata di Facci” Tvblog

Negli ultimi tempi, il noto giornalista Giuseppe Cruciani è stato al centro delle voci riguardanti una sua possibile partecipazione sia al Grande Fratello di Alfonso Signorini che a Ballando con le St ...È tutto pronto per la 14esima edizione del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, in programma a Bisceglie, in Puglia, dal 25 al 27 agosto 2023: una festa della cultura e della lettura che coin ...