Giuseppe Cruciani conteso da Alfonso Signorini e Milly Carlucci? Lui svela la verità

Leggi su biccy

(Di venerdì 4 agosto 2023) Nel corso degli ultimi mesi il nome diè stato accostato sia al Grande Fratello di, sia a Ballando con le Stelle di. Lui ha sempre mantenuto il silenzio ma oggi, fra le pagine di TvBlog, ha voluto dire la sua smentendo categoricamente qualsiasi tipo di coinvolgimento, sia come concorrente, sia come opinionista, tanto più come giudice. “Grande Fratello? Non c’è stato mai niente, non ho mai ricevuto telefonate, nulla di nulla. Poi se della cosa si è discusso altrove non lo so. Non è mai esistita la mia candidatura come opinionista. Possono scrivere ciò che vogliono, ma non c’era niente di vero. Tanto meno come concorrente. Infatti questa voce è stata messa in circolazione da chi non mi conosce, non sa come sono fatto e che lavoro faccio. ...