Giuseppe Conte | influencer della sciagura | punta sui poveri per avere il loro voto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) I preparativi per l'autunno caldo iniziano ad agosto. «Mobilitazione» è il grido di battaglia al quale rispondono, Elly Schlein ed i gialssi assieme alla Cgil. Quello che non sono riusciti a fare nell'ultimo anno, e cioè togliere consensi al centrodestra, provano a farlo adesso aizzando la protesta di chi, pur essendo in condizione di lavorare, vuole continuare a ricevere l'obolo dalla collettività. Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, ieri alla Camera ha reagito alla narrazione fatta dalla sinistra: quella che invita alla rivolta di piazza raccontando di milioni di italiani ridotti alla fame dalle scelte del governo. Rispondendo al rossoverde Nicola Fratoianni durante il dibattito a Montecitorio, ha detto che mentre l'esecutivo «impiega ogni ora per contrastare e ridurre il ...