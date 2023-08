Giro di Polonia 2023 | Mohoric vince la classifica generale | Almeida si inchina per 1” A Merlier l’ultima tappa

(Di venerdì 4 agosto 2023) Timha vinto la settima e ultimadeldi, una frazione completamente pianeggiante di 167 km da Zbrze a Cracovia. Il velocista belga si è imposto con una volata di forza grazie anche all’eccellente lavoro operato dai compagni della Soudal-QuickStep. Il 30enne aveva già trionfato nello stesso modo in occasione della primasul traguardo di Poznan. Si tratta del 31mo sigillo da professionista per il nativo di Wortegem-Petegem, l’ottavo nel corso di questa stagione. Alle sue spalle si sono piazzati l’olandese Arvid de Klejn (Tudor Pro Cycling Team), il colombiano Fernando Gaviria (Movistar), il belga Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) e il francese Paul Penhoet (Groupama-DFJ). Due italiani in top-10: nono posto per Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), decima ...

Incerto fino all'ultimo, con due corridori che prima della tappa conclusiva avevano lo stesso tempo, il Giro di Polonia è andato a Matej Mohoric.Incerto fino all'ultimo, con due corridori che prima della tappa conclusiva avevano lo stesso tempo, il Giro di Polonia è andato a Matej Mohoric. Lo sloveno ha prevalso per un solo secondo sul portogh ...