Giro di Polonia 2023 | Mattia Cattaneo | “Vittoria che mi dà fiducia per la crono mondiale”

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un successo di spessore per. Ieri il portacolori della Soudal-QuickStep si è imposto nella prova a tempo deldi, con partenza ed arrivo a Katowice dopo 16,6 chilometri di battaglia, permettendosi il lusso di battere due specialisti come Joao Almeida (UAE Team Emirates) e Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers). In questo modo è salito fino al quinto posto nella classifica generale, a 38” dalla maglia di leader vestita da Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) alla vigilia dell’ultima frazione. E soprattutto, ha una bella iniezione diin vista della prova iridata in programma settimana prossima, l’11 agosto, in cui spalleggerà Filippo Ganna. “Ho lavorato duro nellametro e sono migliorato molto negli ultimi due mesi, il primo successo in una gara ...