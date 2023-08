Giorgio Manetti ci va giù pesante con Tina Cipollari | “Comportamento da bulla”

Sarà vero Chissà, intanto si segnala che anche l'exha commentato questa news, asserendo a Tag24 di non credere che ciò potrà mai accadere: Gemma Galgani, il suo ex compagno non ha ...Intervistato da Tag24 , ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne,, è tornato a parlare del dating show che tanto lo ha reso popolare. Uomini e Donne,contro Tina Cipollari Oltre la sua storia d'amore abbastanza travagliata con Gemma ...Ecco cosa ha dichiarato al magazine: A commentare la notizia, uno storico ex fidanzato di Gemma , l'ex cavaliere toscano,. Raggiunto da Tag24 , il gabbiano ha dichiarato: Parlando ...

Giorgio Manetti su Uomini e Donne: Condivido la rivoluzione di ... Fanpage.it

Non usa mezzi termini Giorgio Manetti nei confronti di Tina Cipollari, considerando i suoi comportamenti a Uomini e donne da bulla ...Gemma Galgani è una delle protagoniste di Uomini e Donne: quest'anno dovrà prendere una decisione importante. Ecco cos'è ...