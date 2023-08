Giorgia Meloni | vacanze in Puglia con Andrea Giambruno e la figlia Ginevra | ecco dove andrà il premier e per quanti giorni

(Di venerdì 4 agosto 2023) È tempo di ferie anche per chi guida il governo. Lunedì prossimo, 7 agosto, laè attesa a Palazzo Chigisi svolgerà l'ultima...

Ferruccio De Bortoli è stato netto: 'Non avendo opposizione, la maggioranza disente una sorta di libertà. C'è una certa indisciplina negli emendamenti. C'è una certa confusione'. ...... che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l'Italia aspettava da cinquant'anni', è stato il commento della presidente del Consiglio,. 'Meno tasse su famiglie e ...Altro cheed Elly Schlein (par condicio rigorosamente rispettata). L'underdog perfetto potrebbe diventare questo ragazzone tedesco - albanese di 22 anni, sbarcato in Ciociaria il 5 luglio da ...

Giorgia Meloni, vacanze in Puglia con Andrea Giambruno e la figlia Ginevra: ecco dove andrà il premier (e per ilmessaggero.it

È tempo di ferie anche per chi guida il governo. Lunedì prossimo, 7 agosto, la premier Giorgia Meloni è attesa a Palazzo Chigi dove si svolgerà ...Via libera definitivo della Camera al disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale. Il testo, l'ultimo licenziato dal Parlamento ...