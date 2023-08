Giletti indagato per diffamazione dopo una querela di Graviano

Massimoper diffamazione dalla procura di Terni dopo una querela presentata da Giuseppe Graviano, che sta scontando nel carcere della città umbra diversi ergastoli per mafia. Lo conferma ...Massimoha ricevuto due giorni fa la notifica dell'atto che lo vede, insieme alla giornalista Sandra Amurri, per diffamazione dalla procura di Terni. A querelare il conduttore televisivo è ...Massimodalla Procura di Terni: avrebbe diffamato il mafioso Graviano Una nuova bufera si sta per abbattere su Massimo. Il giornalista sarebbe sotto inchiesta per diffamazione - ...

Massimo Giletti indagato, avrebbe diffamato il mafioso Graviano AGI - Agenzia Italia

"Ho sempre fiducia nella giustizia, certo alle volte penso che viviamo in un Paese all’incontrario, ma ormai non mi stupisco più di ...Massimo Giletti è indagato per diffamazione dalla procura di Terni dopo una querela presentata da Giuseppe Graviano, che sta scontando nel carcere della città umbra diversi ergastoli per mafia. (ANSA) ...