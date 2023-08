(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – "Io sono per la garanzia assoluta. Per me chiunque, anche uno stragista può fare una. Peccato che in questo caso è il fratello dell'uomo che mi ha condannato a morte e per cui sono sotto scorta. E io non posso accedere agli atti. Ho fiducia totale nella giustizia ma a volte mi sembra di vivere in un Paese al contrario". Massimocommenta così all'Adnkronos la notifica ricevuta un paio di giorni fa dai Carabinieri dell'indagine nei suoi confronti e nei confronti della opinionista di 'Non è l'Arena' Sandra Amurri, perdalla procura di Terni. Areè stato Giuseppe, detenuto nel carcere umbro dove sta scontando diversi ergastoli per Mafia. Ma il fascicolo – secondo quanto anticipato da EtruriaNews – sarebbe stato secretato. ...

A querelareè stato Giuseppe Graviano, detenuto nel carcere umbro dove sta scontando diversi ergastoli per Mafia. Ma il fascicolo - secondo quanto anticipato da EtruriaNews - sarebbe stato ...'Massimodopo la querela del boss Graviano: sarebbe sotto inchiesta per diffamazione. Tutta la mia solidarietà e vicinanza a Massimo, uomo e giornalista libero. L'auspicio di tanti è che possa ...Massimoper diffamazione dalla procura di Terni dopo una querela presentata da Giuseppe Graviano, che sta scontando nel carcere della città umbra diversi ergastoli per mafia. Una notizia ...

Giletti indagato per diffamazione dopo una querela di Graviano. La solidarietà di Salvini: “Spero abbia spazi… la Repubblica

(Adnkronos) – “Io sono per la garanzia assoluta. Per me chiunque, anche uno stragista può fare una querela. Peccato che in questo caso è il fratello dell’uomo che mi ha condannato a morte e per cui so ...Testo…, tratto da… www.agi.it! “Ho sempre fiducia nella giustizia, certo alle volte penso che viviamo in un Paese all’incontrario, ma ormai non mi stupisco più di nulla”. Massimo Giletti è attonito al ...