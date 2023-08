Giaele e Bradford in Sicilia | ecco il primo sketch divertente con Edoardo e Micol – VIDEO

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un weekend speciale all’insegna del relax e della comicità:De Donà e il maritoBeck si uniscono aedTavassi per un incontroin. Si preannuncia un weekend ricco di relax, divertimento ecomici traDe Donà e suo maritoBeck, che hanno raggiunto ini loro amiciedTavassi. I quattro ragazzi hanno deciso di trascorrere del tempo insieme in un’atmosfera spensierata, creando momenti di allegria e ilarità. La speciale riunione ha visto la mancanza di Oriana, che si trova attualmente a Ibiza in mezzo a un ciclone di caos a causa dell’ennesima lite di coppia con Daniele. Nonostante l’assenza di ...

Il litigio dicondopo il GFVip. Alcuni giorni fa, l'ex GF Vip De Donà aveva anche parlato a Radio Radio di quel che era successo con il marito,Back . A quanto pare lui non ...Come va tra Sofiade Donà eBeck L'influencer svela tutto.e Brad non appena lei è uscita dalla "Casa" hanno avuto modo di discutere in merito al rapporto che lei aveva creato ...... che ha ammesso con grande dolore di essere in un momento molto delicato del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli,De Donà ha ricevuto una lettera dal maritoBeck davvero spiazzante. . ...