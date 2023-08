Gesto eroico a Latina | 59enne si getta in acqua e muore per salvare tre ragazzine dal mare mosso

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il. Francesco “Franco” Gatto è morto dopo essersi buttati innel tardo pomeriggio di giovedì per soccorrere trein difficoltà nel tratto diantistante la spiaggia libera di, in zona Rio Martino. Non ci ha pensato due volte, l’uomo, undel posto. Non ha esitato a intervenire quando si è accorto della due giovani in difficoltà nel tornare a riva. Si èo inanticipando gli stessi bagnini, che sono poi intervenuti successivamente in soccorso delle bimbe. Ma proprio quando sembrava fatta, mentre si tirava un sospiro di sollievo per aver salvato le bambine, l’uomo ha avuto un malore. Non ce l’ha fatta. Nonostante l’arrivo dei soccorsi intervenuti anche con una eliambulanza per ...

Latina non dimenticherà il raro spirito di altruismo di Franco, che ha pagato il suo eroico gesto con la vita". Queste le parole di cordoglio che l’Amministrazione comunale ha espresso per la morte ...Francesco Gatto, conosciuto a tutti come “Franco”, è morto in mare dopo aver compiuto un gesto eroico. Infatti, Quando ha visto tre bambine in difficoltà, erano in acqua e stavano annegando, non ci ha ...