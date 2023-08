Geolier sarà al Maco Festival di Paestum

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 2023 è sicuramente l’anno di. Dopo aver collezionato un successo dopo l’altro con i suoi album “IL CORAGGIO DEI BAMBINI” e “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II” e aver mandato sold out il suo tour indoor – 1 appuntamento all’Alcatraz di Milano e 4 al PalaPartenope di Napoli -,è tra i protagonisti indiscussi anche dell’estate live italiana. È partito sabato 3 giugno “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – SUMMER TOUR”, una lunga tournée in cui il rapper infiammerà i palchi dei miglioridi tutta la penisola. Queste tutte le date confermate, prodotte da Thaurus Live e Chiumma Events: 8 AGOSTO – DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI – FATTI DI MUSICA FEST SOLD OUT 10 AGOSTO – FOLLONICA (GR) – FOLLONICA SUMMER NIGHTS 12 AGOSTO – OLBIA – RED VALLEY19 AGOSTO – ...