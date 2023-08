Genoa | Hefti | «Sono felice di essere tornato in Serie A»

(Di venerdì 4 agosto 2023) Silvan, difensore del, ha parlato a Il Secolo XIX della sua condizione fisica in vista dell’inizio dellaA Silvan, difensore del, ha parlato a Il Secolo XIX della sua condizione fisica in vista dell’inizio dellaA. PAROLE – «Mi sento meglio rispetto all’anno scorso fisicamente e mentalmente.diinA, giocare ad alto livello è sempre stato il mio obiettivo. E poi ho cambiato qualcosa nella preparazione e nella dieta. Ho perso qualche chilo, perpiù veloce e sprintoso sulla fascia».

...c'è chi ha voglia di riscatto dopo la precedente annata deludente e ha deciso di fare di tutto, anche cambiare radicalmente la propria alimentazione, pur di far bene. Parliamo di Silvan...Intervista al terzino svizzero, alla ricerca di riscatto dopo la scorsa stagione ...Ildà un segnale positivo a 'Gila' nel percorso di crescita, tra giocatori ritrovati e ... la sblocca Gudmundsson al 17' pt su rigore, procurato dadopo un avvio convincente. Il palleggio ...

Genoa, Hefti: "Felice di essere tornato in A, giocare ad alto livello sempre stato l'obiettivo" TUTTO mercato WEB

Silvan Hefti, difensore del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX della sua condizione fisica in vista dell’inizio della Serie A Silvan Hefti, difensore ...In casa Genoa c'è chi ha voglia di riscatto dopo la precedente annata deludente e ha deciso di fare di tutto, anche cambiare radicalmente la propria alimentazione, pur di far bene. Parliamo di Silvan ...