(Di venerdì 4 agosto 2023) Vera e propria colonna portante del trono over,potrebbe presto dire. Questo almeno è quel che siin rete. A lanciareè Lorenzo Pugnaloni, blogger esperto del dating show di Maria De Filippi, che ha fatto la soffiata al settimanale Mio. “Questo però sarà l’, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni” – scrive la testata in riferimento alla dama torinese – “che ci ha rivelato che potrebbe essere il suoanno nel trono over. Saprà giocarsi al meglio le sue carte? Lo scopriremo solo vivendo…”. Nel frattempo il pubblico è pronto a ritrovaree tutti gli altri protagonisti a settembre, quandoe ...

Nei giorni scorsi, il blogger Lorenzo Pugnaloni intervistato dal settimanale Mio , ha dichiarato che quest'anno potrebbe essere l'ultima edizione dia Uomini e Donne . Ecco cosa ha dichiarato al magazine: A commentare la notizia, uno storico ex fidanzato di, l'ex cavaliere toscano, Giorgio Manetti . Raggiunto da Tag24 , il ...Dalla fine del mese riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne . A quanto pare, secondo il buon Lorenzo Pugnaloni , questo dovrebbe essere l'ultimo anno per. Proprio in merito alla notizia si è interrogato anche Giorgio Manetti , storico ex fidanzato della dama del trono over.lascia Uomini e Donne Giorgio Manetti commenta ...Una nuova stagione di Uomini e Donne in arrivo Con l'inizio di settembre si avvicina anche il ritorno di Uomini e Donne, il celebre dating show che tiene incollati ...

Gemma Galgani dice addio a Uomini e Donne “Ultimo tentativo”: l’indiscrezione Il Fatto Quotidiano

Vera e propria colonna portante del trono over, Gemma Galgani potrebbe presto dire addio a Uomini e Donne. Questo almeno è quel che si dice in rete. A lanciare l’indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni, blo ...Giorgio Manetti, intervistato da Tag24, ha commentato il probabile addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nei giorni scorsi, il blogger Lorenzo Pugnaloni intervistato dal settimanale Mio, ha ...