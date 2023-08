Ile ilAthesis, primario e storicoeditoriale operante in Veneto e Lombardia, comunicano di aver sottoscritto un accordo preliminare per la cessione alAthesis della ...Ile Athesis hanno sottoscritto un accordo preliminare per la cessione alveneto guidato da Matteo Montan a cui fanno capo tra le altre L'Arena, Il Giornale di Vicenza e BresciaOggi, ...Aria di crisi tra Elkann - Borromeo e Boschi - Berruti. Ultimi rumors Mare mosso per John Elkann , - presidente, tra le tante cose, di Exor, Stellantis, Ferrari e- alle prese con beghe familiari che incidono anche sulla sua vita professionale. Lo rivela liberoquotidiano.it , secondo cui gli screzi con il fratello Lapo , che vorrebbe avere un ruolo ...

Gedi e il gruppo Athesis sottoscrivono un accordo preliminare per la cessione della Gazzetta di Mantova La Stampa

Il Gruppo GEDI ha sottoscritto un accordo preliminare per la cessione al Gruppo Athesis della testata "Gazzetta di Mantova" ...Ecco i migliori piatti freschi della cucina tipica ligure e gli alimenti più indicati per una corretta e sana alimentazione alla luce dell’emergenza caldo e ...