GdS – Juve | Vlahovic tra il gol al Real Madrid e lo scambio con Lukaku

(Di venerdì 4 agosto 2023) 2023-08-04 07:06:36 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta: Il serbo segna, esulta e manda un messaggio ai bianconeri, che però avanzano nella trattativa con il Chelsea Filippo Cornacchia – F. Della Valle 4 agosto – MILANO Toglietemi tutto, ma non Dusan. Chissà quanti tifosi bianconeri l’avranno pensato anche mercoledì notte vedendo il bomber serbo segnare nell’amichevole contro il. Un lampo, il primo dell’estate, che fa aumentare i dubbi sul possibilecon Romelu. Dopo tante parole, quello che non certifica la carta d’’identità – 23 anni, 30– per una volta lo ha raccontato il campo. Nei giorni in cui Big Rom, separato in casa a ...

Infine Frabotta della, trattativa che avanza verso un 'no' definitivo. I bianconeri sono disposti alla cessione, ma il Palermo non è interessato e guarda altrove. In avanti, invece, rimane in ...In stand by Frabotta , che è stato proposto dall'entourage dellae i rosa valutano. Per Di Chiara si attende prima di avere chiarezza sul futuro della Reggina. In attacco sfuma Stiven Shpendi, ...Cuadrado lascia lae va all'Inter (rob de matt!) e ci sono altri movimenti, più o meno attesi. ... Prima di partire per Manchester, André Onana ha rilasciato una bella intervista alla, ne ...

GdS - Juve beffata: Kessie ha scelto l'Arabia Saudita Fcinternews.it

Questa mattina La Gazzetta dello Sport getta ombre sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Il centravanti, obiettivo di mercato della Juve, come riportato dalla Rosea, non gioca una partita ufficia ...Come riportato dai colleghi di SkySport, la Juventus sta pensando a un colpo a centrocampo. Dal momento che Kessie dovrebbe andare a giocare in Arabia Saudita, il club bianconereo ha avviato nuovi… Le ...