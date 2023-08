Garcia ha scelto il centrocampista | arriva dalla Serie A!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il mercato del Napoli è pronto a decollare: non solo l’erede di Kim, è caccia anche a unper puntellare la mediana. Meluso e gli addetti al calciomercato del Napoli sono a lavoro per trovare gli innesti più adeguati per il nuovo corso di Rudi. La priorità è ovviamente il difensore, con una lunga lista di nomi a disposizione. Sfumato ormai Kevin Danso, fresco di rinnovo con il Lens, che non ha perso occasione di prendere in giro il Napoli nel video con cui è stata comunicata l’ufficialità del prolungamento. Gli altri nomi sul taccuino degli uomini mercato del Napoli sono quelli di Kilman, Mavropanos, e rimane anche quello di Giorgio Scalvini, classe 2003 dell’Atalanta, un grande prospetto italiano. Non è solo la difesa il reparto in cui la squadra Campione d’Italia vuole agire. L’idea di Aurelio De Laurentiis è infatti quella di ...