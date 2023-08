Frosinone | va in caserma con il volto coperto di sangue | il marito l' ha aggredita nel sonno e picchiata per due ore

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ha citofonato nel cuore della notte alladei carabinieri di Ferentino () rifugiandosi al suo interno appena le hanno aperto il cancello. Una donna di 44 anni, con ilpieno died in evidente stato di agitazione, ha raccontato di essere stataneldalche avrebbe continuato a picchiarla per due ore. Approfittando di un attimo di distrazione è riuscita...

La donna si è diretta presso la caserma dei Carabinieri di Ferentino, per chiedere aiuto. Immediato il trasferimento presso l'ospedale, dove la 43enne è stata ricoverata. La prognosi...

Ha citofonato nel cuore della notte alla caserma dei carabinieri di Ferentino (Frosinone) rifugiandosi al suo interno appena le hanno aperto il cancello. Una ...Aveva il divieto di avvicinamento alla ex moglie ed era già in corso un processo per maltrattamenti, ma stanotte - 4 agosto - ha violato anche la misura del divieto di dimora a ...