Frosinone | contatti con lo Shamrock Rovers per Ferizaj

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilprepara un nuovo colpo:in corso con gli irlandesi delloper Justin, classe 2005 Ilprepara un colpo in prospettiva: secondo quanto riportato da Tutto, i ciociari hanno avviati icon loper Justin. Attaccante classe 2005 irlandese di origini albanesi, il piano della squadra neopromossa sarebbe quello di aggregarlo in un primo momento alla Primavera e poi introdurlo con calma in prima squadra.