' Frontiera Ventimiglia | tanti migranti vulnerabili respinti'

Io e mio figlio di due anni siamo stati portati alla stazione di polizia didi Mentone. Abbiamo passato la notte al freddo e la mattina successiva siamo stati respinti e riportati in Italia,...Respinti dalla polizia francese, senza assistenza adeguata in Italia. E' il destino di migliaia di migranti che cercano di passare ladi, secondo quanto denuncia il rapporto di Medici senza frontiere "Vietato Passare - La sfida quotidiana delle persone in transito respinte e bloccate allafranco - ......respinte e bloccate allafranco - italiana ' è il titolo del nostro nuovo rapporto pubblicato oggi sulle condizioni di centinaia di persone migranti in transito nella città di, ...

E' il destino di migliaia di migranti che cercano di passare la frontiera di Ventimiglia, secondo quanto denuncia il rapporto di Medici senza frontiere "Vietato Passare - La sfida quotidiana delle ...Il rapporto «Vietato passare» sulle condizioni di vita dei migranti respinti dalla polizia francese ...