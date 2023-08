Francesco Totti Svela Tutti Gli Amanti di Ilary Blasi… E Spunta Un Terzo Uomo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 4 agosto 2023)Blasi esono ben lontani dall’arrivare ad una soluzione pacifica riguardo alla loro separazione. Lei ha richiesto la separazione con addebito a carico dell’ex marito per via della relazione di lui con Noemi Bocchi. Peccato che l’ex calciatore non sia per nulla d’accordo, visto che ha accusato l’ex moglie di averlo tradito per prima. Ci sarebbero pure le prove, che i legali diporteranno in Tribunale a breve. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Guerra in Tribunale tra: chi ha tradito per primo? Si sapeva già che la separazione traBlasi enon sarebbe stata semplice. Ed infatti, tra gli ormai ex coniugi é guerra. In questi giorni si é tenuta un’udienza in tribunale in merito alla ...