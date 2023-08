Francesco | ' Le transessuali sono figlie di Dio'

Papaha detto e confermato che 'lesono figlie di Dio'. Lo ha detto nel corso di un'intervista rilasciata prima di partire per Lisbona. Il Pontefice ha quindi ricordato 'la ...Il messaggio d'apertura del Papa alle. Papaha dichiarato a 'Vida Nueva': "La maggior parte dei dialoghi di Gesù nel Vangelo sono con persone che non lo seguivano: Farisei, ..."La prima volta che un gruppo diè venuto in Vaticano e mi hanno visto, se ne andarono piangendo, dicendo che avevo dato ... Così Papain una intervista esclusiva a Vida Nueva, ...

Papa Francesco parla dell'incontro con un gruppo di transessuali ... Fanpage.it

Papa Francesco è convinto che «le cose non sono mature per ... «La prima volta che un gruppo di transessuali è venuto in Vaticano e mi hanno visto,se ne sono andate piangendo, dicendo che avevo dato ...Papa Francesco: accoglienza divina per tutti, inclusi i transessuali - un'intervista illuminante sulla pace e sull'amore" "La prima volta che un gruppo di transessuali è venuto in Vaticano e mi hanno ...