(Di venerdì 4 agosto 2023)è stata la vera regina di Temptation Island. Entrata nel programma con Manuel Maura, ha deciso di riprendere la sua vita in mano ed allontanarsi da questa storia tossica fatta di continui tira e molla.di? Dopo Temptation Island la vedremo sul trono die... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

è stata la vera regina di Temptation Island . Entrata nel programma con Manuel Maura , ha deciso di riprendere la sua vita in mano ed allontanarsi da questa storia tossica fatta ...... stessa sorte perBianchi che dopo il record personale stabilito qualche giorno orsono ... Gara da dimenticare anche per Ericache in un anno no, non riesce ad entrare in clima gara ...diventa tronista. Stiamo parlando di, tra le protagoniste più amate di quest'ultima edizione. Entrata nel programma insieme al fidanzato Manuel Maura , che ...

Temptation Island, il giallo dello sfondo del cellulare di Francesca Sorrentino: messaggio a Manuel Corriere dello Sport

Francesca Sorrentino nuova tronista di Uomini e Donne Spunta una foto nei camerini (ma la verità potrebbe essere un'altra).«E poi non sapevo più cosa guardare e guardai il cielo», scriveva Italo Calvino. E dalla terrazza di via delle Carine, con vista mozzafiato sul Colosseo, la volta celeste ...