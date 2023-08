Francesca Michielin | “Ho un problema di salute | devo fermarmi e operarmi” Concerti annullati

(Di venerdì 4 agosto 2023) Problemi diper: annullate due esibizioni del suo tour “L’estate dei cani sciolti”. A renderlo noto la stessa cantante con un videomessaggio sui social. “Ciao, volevo spiegarvelo a voce. Le date di agosto del 13 a Castellaneta Marina e del 29 a San Vito al Tagliamento sono purtroppo annullate. Per undidovròper un po’ di tempo. Grazie della compressione”, ha scritto a corredo della clip. “Faccio questo video perché per me è importante potervi parlare, potervelo dire a voce. (…) É giusto che abbiate la massima trasparenza. Ho undied è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni”. Poi ha ...

Michelin ha alcuni problemi di salute, tanto da esser costretta ad annullare due date estive. È stata la stessa cantautrice ad annunciarlo su Instagram: "Volevo dirvelo a voce perché ci ...costretta ad annullare due concerti per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ad annunciarlo è la stessa cantautrice con un post e un video sui social in cui si rivolge ai fan, ...'Ciao volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlarvi a cuore aperto', così le prime parole disui social. La cantante annuncia lo stop dei concerti per un breve periodo. 'Non vedevo l'ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito del ...

Francesca Michielin annulla due concerti. «Ho problemi di salute. Sarò operata» Corriere della Sera

Francesca Michielin è costretta ad annullare i live del 13 e del 29 agosto per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Lo annuncia la stessa cantante con un post e un video sui social in cui si ...Saltano le date del 13 agosto a Castellaneta Marina e quella del 29 agosto a San Vito al Tagliamento per Francesca Michielin ...