Francesca Michielin | annullati due concerti “Mi devo operare”

(Di venerdì 4 agosto 2023)annulla dueper problemi di salute. La popolare cantautrice originaria di Bassano del Grappa, via social, comunica ai fan di doversi prendere una pausa per curarsi. Appena due giorni fa, l’artista veneta aveva infiammato il palco del festival Abbabula di Alghero con il tour “L’estate dei cani sciolti”. Adesso, però la vincitrice della quinta edizione di X Factor è costretta a cancellare le prossime esibizioni perché dovrà operarsi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il videomessaggio di“Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto” esordisce ...

Michelin ha alcuni problemi di salute, tanto da esser costretta ad annullare due date estive. È stata la stessa cantautrice ad annunciarlo su Instagram: "Volevo dirvelo a voce perché ci ...I fan didovranno posticipare l'incontro dal vivo con la talentuosa cantante. Due tappe dei suoi concerti estivi sono state cancellate . Purtroppo,non potrà esibirsi a ...costretta ad annullare due concerti per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ad annunciarlo è la stessa cantautrice con un post e un video sui social in cui si rivolge ai fan, ...

Francesca Michielin annulla due concerti. «Ho problemi di salute. Sarò operata» Corriere della Sera

Problemi di salute per Francesca Michielin: annullate due esibizioni del suo tour “L’estate dei cani sciolti”. A renderlo noto la stessa cantante con un videomessaggio sui social. “Ciao, volevo spiega ...Francesca Michielin è costretta ad annullare i live del 13 e del 29 agosto per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Lo annuncia la stessa cantante con un post e un video sui social in cui si ...