Francesca Michielin annulla due concerti per problemi di salute | Devo operarmi

costretta ad annullare due concerti per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ad annunciarlo è la stessa cantautrice con un post e un video sui social in cui si rivolge ai fan, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date', ha poi spiegato, senza entrare però troppo

Francesca Michielin annulla due concerti. «Ho problemi di salute. Sarò operata» Corriere della Sera

Attraverso un video sul suo profilo Instagram Francesca Michielin ha annunciato che dovrà sottoporsi ad un'operazione e che starà a riposo fino a settembre.Problemi di salute per Francesca Michielin: annullate due esibizioni del suo tour “L’estate dei cani sciolti”. A renderlo noto la stessa cantante con un videomessaggio sui social. “Ciao, volevo spiega ...