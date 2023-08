Fondazione Vassallo | una scultura in marmo travertino ricorda il Sindaco pescatore

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSarà inaugurata un’opera unica nel suo genere nel giardino di Viale Mediterraneo, a Ladispoli (Roma), intitolata alAngelo. La statua, in, raffigura Angeloseduto, con il timone in mano e il capo leggermente girato, simbolo del suo impegno e della sua dedizione verso l’ambiente e la bellezza della natura. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ladispoli e supportata da alcune realtà locali come “Mignanti Marmi“, Fausto della “CI.SI.”, e “Edilizia Conte“, ha coinvolto cittadini ed associazioni della “Marcia degli Alberi“, i quali hanno generosamente contribuito alla copertura delle spese. Angeloè stato ildi Pollica (SA) e un ardente sostenitore ...

Nel corso della cerimonia è intervenuto, in rappresentanza della Fondazione Angelo Vassallo, Nicola Arpaia e Fosca Pizzaroni dell'associazione Toponomastica Femminile. Oltre al sindaco, in ...L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Ladispoli e dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, è stata supportata da alcuni realtà locali: 'Mignanti Marmi', Fausto della 'CI. SI.', 'Edilizia ...

Riceviamo e pubblichiamo – "Angelo Vassallo è il simbolo degli amministratori pubblici che non cedono alle minacce della criminalità e difendono la democrazia e la legalità fino in fondo. Per Ladispoli sarà un onore scoprire la ...